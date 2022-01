Costa Concordia, parla la figlia di Schettino: “Il mio dolore è forte come quello dei parenti delle vittime”

408 Visite

«È sotto gli occhi di tutti che mio padre sta espiando la sentenza in religioso silenzio e pertanto, nel rispetto delle vittime, invito anche gli altri, a fare altrettanto». A dieci anni dal naufragio della Costa Concordia al Giglio, parla la figlia dell’ex comandante della nave Francesco Schettino, Rossella e chiede che l’anniversario «non sia un evento da celebrare ma una triste ricorrenza, che non dovrebbe lasciare spazio ad autocelebrazioni né generare onde emotive, che potrebbero essere dannose per il sereno prosieguo degli iter giudiziari previsti dalla legge italiana ed europea».













