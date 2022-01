Primo giorno dell’anno, a Marano zero spazzamento (previsto dal capitolato d’appalto) arterie. Commissari, sveglia!

194 Visite

Strade sporchissime in tanti punti della città. Lo spazzamento (foto d’archivio di cittadini che si autorganizzano), previsto dal capitolato d’appalto, non è pervenuto. Spazzatrici, dove siete? Tutto normale per i commissari alla guida del Comune e per i funzionari chiamati a vigilare? Scommettiamo che nemmeno ne sono al corrente, come di tante altre cose che accadono da tempo sul territorio. L’avvento del comandante Maiello – che ha specifici compiti, ma che non può fare tutto – non sia un alibi per lavarsi le mani. I commissari si scuotano dal torpore, altrimenti lascino ad altri più motivati. Di cose da fare, a cominciare dalle buche e perdite idriche (attendiamo l’intervento in via Cupa del cane da giorni) ve ne sono a iosa.













