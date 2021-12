Miano: ruba in un supermercato 11 confezioni di tonno, denunciato.

136 Visite

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Madonna dell’Arco presso un supermercato per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla sicurezza il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato un uomo che, alla richiesta di mostrare il contenuto del suo zaino, aveva tentato di darsi alla fuga.

Gli operatori lo hanno identificato in un 54enne napoletano con precedenti di polizia ed hanno rinvenuto, all’interno della borsa, 11 confezioni di tonno del valore di 77 euro circa e lo hanno denunciato per furto aggravato.













