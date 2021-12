121 Visite

Dal primo gennaio l’aumento della bolletta dell’elettricità per la famiglia tipo sarà del 55%, mentre per quella del gas del 41,8%. Lo fa sapere l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Una ulteriore doccia gelata, insomma, per gli utenti e le famiglie italiane, già fiaccate dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi in tanti altri settori. Il governo è ormai impotente.













