Arzano. Consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore: Leo riconfermato di nuovo direttore

Consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore: Francesco Leo (nella foto) riconfermato di nuovo direttore. Il primo cittadino Maglione: “ Avviato percorso di legalità condiviso con gli altri sindaci”. Casavatorese, l’avvocato Francesco Leo, ex dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CONI, è l’uomo scelto dal sindaco Luigi Maglione a seguito di bando pubblico dopo la bocciatura di Antonio Pugliese. Leo ha rappresentato negli anni a cavallo del 2009 al 2012 il Governo italiano in materia di sport presso la commissione europea a Bruxelles. L’incarico è stato ufficializzato con apposito decreto dal primo cittadino di Casavatore, e arriva dopo la scadenza naturale del suo stesso mandato gestito con grande professionalità in un ente troppo spesso finito in negli atti dell’Antimafia come luogo fortemente permeato dalla criminalità organizzata. Il dirigente, laureato in giurisprudenza e avvocato cassazionista, oltre ad essere ben voluto negli ambienti prefettizi e del governo per le sue doto professionali, ha un passato sia come presidente che di direttore del consorzio dove la sua azione è stata improntata sia alla lotta contro la criminalità organizzata e dipendenti infedeli, che di rottura con il passato. Dopo la selezione pubblica e relativo colloquio, Leo occupa di nuovo una poltrona che scotta. Alle porte, il nuovo direttore, si troverà ad affrontare sfide non da poco a partire dalla necessità di ampliare il camposanto. Senza contare il controllo su ditte esterne, piccole imprese e gli onnipresenti e illegali “mediatori di loculi”. L’incarico è stato affidato a seguito di selezione pubblica e successiva revoca dell’incarico a Pugliese. Dalla valutazione dei requisiti e successivo colloquio, è emerso che Leo è stato il più idoneo a ricoprire l’incarico. Oltre alle domande non accolte per carenza documentale, altre sono state respinte per “mancanza del requisiti professionale”. Una scelta travagliata ma coraggiosa quella del sindaco Maglione che ha definitivamente messo la parola fine ad una telenovela durata circa un anno. “Abbiamo rispettato alla lettera il bando di selezione pubblica e indicato quale direttore, dopo la valutazione curriculare e relativo colloquio, l’avvocato Francesco Leo già incaricato dalla triade prefettizia del comune di Arzano”. “Il nuovo percorso – ha precisato Maglione – sarà improntato alla legalità e alla bonifica di un ente che negli hanno ha presentato numerose vulnerabilità. Il tutto di concerto con la sindaca di Arzano Cinzia Aruta, e il primo cittadino di Casoria Raffele Bene”.













