Covid, a Napoli boom di contagi: al Cotugno tanti no vax e vaccinati con due dosi

Sono cresciuti in maniera esponenziale i contagi Covid in Campania negli ultimi giorni ed è Napoli, con il suo sconfinato hinterland, in cui abitano oltre 2 milioni di persone, a svolgere la parte del leone. Boom di ricoveri nei reparti d’urgenza. Molti No vax, certo, ma anche tanti vaccinati con due dosi. A livello nazionale qualche esperto o presunto tale propone il lockdown per i non vaccinati; per altri esperti il vaccino non sarebbe granché utile per la variante Omicron, che avrebbe ad ogni modo effetti meno gravi della Delta. Troppi galli a cantare, insomma, e troppe incertezze.