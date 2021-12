MARANO, LE FOTO DELLA VERGOGNA: ECCO COME E’ RIDOTTO LO STADIO COMUNALE, CHIUSO ORMAI DA TEMPO IMMEMORE

119 Visite

Lo stadio comunale di Marano, chiuso da oltre otto mesi, è ridotto così. Le foto sono emblematiche. La struttura, ormai da anni, è abbandonata al proprio destino e i fondi da utilizzare per alcuni lavori, più volte annunciati dalle varie amministrazioni, più volte sono finiti nel dimenticatoio. Sarà così anche per i fondi Pics? La struttura è stata distrutta e devastata da più eventi: vandalizzazioni, furti (cavi elettricità), gestioni non proprio esaltanti (di vario genere e natura) e disinteresse da parte del Comune. Qualche tempo fa si era vociferato di un’apertura (lo aveva fatto anche un parlamentare) ma al momento è tutto fermo. Per lo stadio bisogna pensare in grande: con un bando vero e confrontandosi con soggetti seri, associazioni e club di rilievo. Va assicurata inoltre adeguata sorveglianza e bisogna rimettere in sesto manto erboso e spogliatoi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS