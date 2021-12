Vaccini, il governo ora parla di 12 milioni di persone da convincere

133 Visite

C’è un numero che preoccupa il ministero della Salute e il Cts. Ed è una cifra altissima. Dodici milioni di italiani non vaccinati, tra irriducibili no vax, soggetti anziani e fragili ancora in attesa della terza dose, oltre mezzo milione di over 70 (fino a 90 anni) che di dose non ha fatto neppure la prima, e un’ampia fascia di popolazione – tra giovani e giovanissimi – per nulla protetta. È questa la platea che il governo vorrebbe convincere a vaccinarsi. Ma sui vaccini e i tamponi ormai si registra confusione. Il governo chiede tamponi, per il rientro nel Paese, anche per i vaccinati. L’estensione ai bimbi non convince anche i genitori pro vax. La situazione, insomma, è ancora tutta da decifrare.













