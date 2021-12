Pallanuoto, alla Scandone il derby tra Aktis Acquachiara e Canottieri Napoli

97 Visite

Una partita affascinante”. Così ha definito la sfida tra Aktis Acquachiara e Canottieri Napoli di domani, Sabato 18 Dicembre, il tecnico biancazzurro Walter Fasano.

Per la stracittadina, l’Aktis torna alla Scandone per affrontare l’ennesima capolista, la formazione del Molosiglio. “Un calendario che non ci ha detto benissimo in queste prime battute – spiega Fasano-. Stiamo affrontando tante squadre che occupano i primi posti della classifica”.

I giallorossi dell’ex Tozzi guidano a punteggio pieno il girone Sud di Serie A2 Maschile, insieme a Florentia e Vis Nova.

Proprio i leoni capitolini hanno inflitto una pesante sconfitta poco più di una settimana fa agli acquachiarini: “Una delle peggiori nostre prestazioni in assoluto ma spero che il fascino di disputare un derby come quello di sabato ci possa far riscattare. Siamo alle prese con diversi infortuni ma speriamo che per domani riusciamo a recuperare qualche atleta”.

A dirigere l’incontro i signori Ialeggio e Rotondano. Delegato FIN il sig. De Chiara. Fischio d’inizio ore 17:00

L’EVENTO

Si svolgerà nel pomeriggio di Venerdì 17 Dicembre, a partire dalle ore 17:30 presso la piscina Acquachiara Frullone di Napoli l’edizione 2021 dell’Acquachiara Christmas Party, il consueto appuntamento natalizio organizzato dalla società biancazzurra in occasione delle festività. Un modo per augurare agli atleti ed alle loro famiglie del settore agonistico – nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato – un sereno Natale. A fare da padrone di casa, ovviamente, il patron Franco Porzio. Interveranno: l’assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, presidente della BCC Napoli Amedeo Manzo, il consigliere del Centro Aktis Alessandro Totaro, il responsabile grandi clienti Sud Italia della San Carlo Alfonso Senatore, l direttore sanitario della Salus Napoli Niki Della Corte, il patron della B-Personal Giancarlo Bosso, il comico ed attore Alessandro Bolide, l’ex capitano della squadra di pallanuoto dell’Acquachiara Marco Ferrone ed il direttore della testata giornalistica Napoleggiamo Donatello Giannetti. A presentare l’evento sarà il giornalista Peppe Iannicelli













