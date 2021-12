Casavatore, “Notti Bianche”. L’attacco dell’ex sindaco Marino: “Nostra iniziativa, ma attenzione all’aumento dei casi Covid”

123 Visite

“Notti Bianche”: l’attacco dell’ex sindaco Vito Marino.”Nostra iniziativa, ma attenzione all’aumento dei casi Civid”. Sabato18 dicembre e lunedì 20 dicembre 2021, sono in programma a Casavatore due notti bianche durante le quali i negozi resteranno aperti e ci saranno animazione ed esibizioni di artisti, oltreché svariate bancarelle di prodotti gastronomici ed artigianali. “Questo progetto è nato a giugno dalla volontà della Camera di Commercio di attribuire fondi ai comuni per il periodo natalizio. Un progetto elaborato, studiato e portato avanti dall’amministrazione Marino – precisa l’ex sindaco – ,la quale senza perdere tempo si è data da fare affinché Casavatore non perdesse questa occasione. Venivamo da 2 anni di pandemia e non volevamo perdere l occasione di donare vitalità al paese”.

“Purtroppo, però, l’ impennata di contagi di questi ultimi giorni a Casavatore, sembra ormai avere un crescendo sempre più alto e quindi questi eventi lasciano perplessità nei cittadini spaventati dal rischio contagio anche se pare che questo dato per la nuova amministrazione sia irrilevante tant’è che in questi giorni sembrano essere più concentrati a pubblicizzare la kermesse piuttosto che rendere edotta la cittadinanza circa lo Stato emergenziale”.

“Eppure – afferma polemicamente Marino-, in un anno di opposizione sembrava che quella fosse la loro priorità. Ad oggi sarebbe giusto per i cittadini ,sapere quali criteri di sicurezza per contenere l’emergenza siano stati adottati giacché come tutti sappiamo a partire dal 23 dicembre entrerà in vigore una nuova ordinanza del presidente De Luca che vieta per tutto il periodo delle festività assembramenti nei luoghi pubblici e consumo di cibi e bevande nelle piazze e per le strade.

Nonostante questo progetto sia nato con l’amministrazione Marino che è riuscita ad ottenere il finanziamento e portato a termine dall’amministrazione Maglione ci lascia delusi il fatto di non essere stati coinvolti in alcun modo nell’organizzazione di tale evento giacché insieme si sarebbe potuti avviare quella sorta di collaborazione tanto richiesta da loro in un anno di opposizione. La giunta Marino è stata considerata inesistente, si diceva che nulla fosse stato realizzato, eppure ad oggi, in due mesi di amministrazione camminano sulla strada tracciata da noi, segno che gli abbiamo lasciato un bel po’ da fare!”

“Nonostante le finalità delle due notti bianche ci vedano concordi – conclude – nel favorire il rilancio del commercio e dare momenti di svago e divertimento alla comunità ci preoccupa il fatto dell’ aumento dei contagi e quindi riteniamo anacronistico l’evento rispetto alla situazione attuale. Forse se non si fosse perso tempo in questi due mesi per l’organizzazione della giunta, il progetto si sarebbe potuto svolgere prima, in tempi meno pericolosi, invece da domani ci troveremo a vivere una manifestazione dove ci sarà un elevato rischio”.

“Purtroppo bisogna constatare che questa amministrazione deficita nella comunicazione e finora, chiusi nel palazzo, non riescono a dare una corretta e costante informazione ai cittadini”.

