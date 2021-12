Sanacore, il Natale Gentile in Scatola a Napoli promosso da Coltiviamo Gentilezza

97 Visite

Al via Sanacore, il Natale Gentile in Scatola dell’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza.

Anche quest’anno l’associazione napoletana promuove la generosa iniziativa, attiva in tutta Italia, delle Scatole di Natale a Napoli in una modalità del tutto nuova che vede una grande partecipazione dei dipendenti di IKEA Afragola, a supporto dell’associazione Chi Rom e Chi No.

Venerdì 17 dicembre saranno consegnate a Coltiviamo Gentilezza più di 250 scatole donate dai dipendenti dell’azienda svedese della sede di Afragola, contenenti: 1 indume nto caldo, 1 cosa dolce, 1 passatempo, 1 prodotto di bellezza, ma soprattutto 1 biglietto gentile con cui accompagnare i regali.

Queste saranno poi offerte a Chi Rom e Chi No e distribuite sabato 18 dicembre alle ore 10.30 in un evento speciale promosso dalla rete di associazioni di Scampia la Festa di Comunità

Grazie a Coltiviamo Gentilezza si è riuscito ad attivare un circolo virtuoso in cui privato e sociale collaborano con l’unico scopo di portare conforto e gentilezza a chi ne ha più bisogno.

“Siamo davvero felici di essere riusciti ad attivare questa catena di gentilezza in pochissimo tempo e con questo enorme risultato. – dichiara Viviana Hutter presidente dell’associazione napoletana – Come comuni cittadini abbiamo il dovere di aiutare chi è meno fortunato e possiamo sostenere che i piccoli gesti come questo, scaldano davvero il cuore di chi li riceve”.

Coltiviamo Gentilezza nasce nel 2018 da un’idea di Viviana Hutter creativa e storyteller e autrice del libro “Il mio quaderno della gentilezza – cambiamo il mondo in 30 piccoli passi”.

Attualmente è promotrice del primo Festival della Gentilezza in Italia di cui si è appena conclusa la terza edizione, che ha visto la partecipazione attiva di oltre 10.000 persone tra adulti e bambini.

È ideatrice e distributrice di angoli della gentilezza, attualmente 450 in tutta Italia, dove si scambiano buone pratiche e messaggi gentili; vede coinvolte e associate ai suoi valori più di trenta categorie di coltivatori gentili dal ristorante al condominio, passando per l’azienda agricola e i musei.

Sul sito www.coltiviamogentilezza. it è disponibile una linea di merchandising dell’ associazione: magliette, spille, segnalibro, shopper, realizzati per portare la gentilezza in ogni momento della propria vita e amplificarne il messaggio.













