Marano, 30 giorni fa la morte di Eleonora: sarà ricordata in chiesa venerdì alle 19,30

Eleonora Marrone, la donna di 46 anni scomparsa un mese fa, sarà ricordata in chiesa venerdì alle ore 19,30. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Castrese, nel centro storico della città. La donna aveva lottato per lungo tempo contro una malattia che non le aveva tolto, nel corso degli anni, il sorriso, la gentilezza e la voglia di vivere. Eleonora, che da qualche anno viveva al Vomero, aveva lasciato il marito e due figli maschi.













