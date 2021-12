Vomero: Violenza di genere. Carabinieri arrestano 2 figli violenti in pochi giorni

197 Visite

I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – allertati dalla centrale operativa – sono intervenuti in un appartamento nella zona di via Aniello Falcone ed hanno bloccato l’uomo. Il 45enne aveva minacciato e aggredito sua madre perché voleva del denaro, probabilmente per acquistare della droga. L’abitazione si presentava a soqquadro e con alcuni mobili danneggiati. Rinvenuta anche una dose di marijuana. L’anziana vittima ha raccontato ai militari di aver subìto diversi episodi di violenza da parte del figlio.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

Altra strada del Vomero ma analoghi destini familiari.

Pochi giorni fa, infatti, i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un appartamento nella zona Vomero centro e sono riusciti a bloccare l’uomo mentre aggrediva sua madre.

Voleva del denaro per l’acquisto di stupefacenti. Non li aveva ottenuti e per convincere l’anziana vittima aveva distrutto casa.

Rinvenute e sequestrate 3 dosi di marijuana.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.













