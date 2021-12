Marano, lutto in municipio: morto il dipendente Vallefuoco

1.341 Visite

Lutto in municipio: è deceduto ieri all’età di 60 anni il dipendente comunale Michele Vallefuoco (a tutti noto come “sciocchino”). L’uomo, da quanto si apprende, da qualche tempo in servizio nella villa comunale e in passato al cimitero, avrebbe accusato un malore nella sua abitazione. Vallefuoco pare soffrisse di alcune problematiche fisiche e di recente sarebbe stato ricoverato in ospedale. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS