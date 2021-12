Abc, Asìa, Napoli Servizi, Anm: le partecipate cancro del Comune di Napoli. Piene di debiti, Manfredi vuole solo fare un’operazione di facciata

389 Visite

Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso: l’anno nuovo si porterà via tutti i manager delle partecipate del Comune e le stesse aziende – che incassano molto con contratto dal socio unico palazzo San Giacomo ma erogano servizi di qualità molto scadente – verranno ristrutturate. Via i manager, ma via libera ai consigli di amministrazione. Insomma il classico specchietto per le allodole per incantare il governo (e ottenere soldi) e dare contentini a destra e a manca. Un’operazione di pura facciata.

Le relazioni da parte dei vari manager delle società Partecipate del Comune di Napoli, intanto, sono state consegnate a Gaetano Manfredi. Che ormai ha «un quadro molto chiaro» su cosa è stato fatto e, soprattutto, cosa non è stato fatto. Le relazioni sono tutte sulla scrivania del primo cittadino con altrettanti «dossier» aperti dall’ex ministro dell’Università, veri e propri focus condivisi con in queste ore con gli assessori che avranno la delega ai rapporti con le singole società comunali. Ma non solo: perché gli amministratori di Asìa, Napoli Servizi, Anm, Abc, Mostra d’Oltremare, Caan sono anche già stati quasi tutti ricevuti a Palazzo San Giacomo per una relazione sullo stato dell’arte. Cominciando dall’Asìa, per la quale il sindaco ha dichiarato immediatamente che «deve fare di più» e che «la situazione del personale è grave», disse dopo uno stato di agitazione dei dipendenti di qualche giorno fa. In questi giorni sono stati poi ricevuti in Municipio anche Amedeo Manzo, manager che ha avviato il processo di fusione della Napoli Holding con Anm, e sarà nuovamente ricostituito il Consiglio di amministrazione. Sempre sul versante dei trasporti, e sempre per l’Anm, l’ex rettore è stato a colloquio con il primo cittadino anche Nicola Pascale, che dell’Anm è l’amministratore unico. Vertice per sapere come stanno le cose anche con Alessandra Sardu, amministratore unico dell’Abc. E con Salvatore Palma, amministratore unico della Napoli Servizi. Lo screening è stato completato anche con tutti i vertici delle altre aziende partecipate o controllate del Comune di Napoli: Caan e Mostra d’Oltremare.

A Palazzo San Giacomo c’è grande attenzione verso le aziende comunali: gestiscono sostanzialmente tutti i servizi cittadini, dall’acqua al trasporto pubblico, dai rifiuti al patrimonio immobiliare, passando per i parcheggi e la manutenzione stradale e dei monumenti. Praticamente, ogni attività comunale. E costano anche tanto. Così come tante sono le passività che si trascinano.