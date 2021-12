Varriale, Segretario Regionale Moderati: “Il governo sia responsabile, non si può friggere il pesce con l’acqua”

“Auspichiamo un Governo Nazionale responsabile verso la città di Napoli. Non si può friggere il pesce con l’acqua. C’è un dissesto finanziario significativo e occorre un’azione unitaria da Roma anche in virtù dell’intesa politica che ha sostenuto la candidatura di Manfredi. A Napoli devono arrivare i fondi promessi e il comune deve essere in grado di poter agire subito. Serve anche personale qualificato da impiegare per i progetti del Pnrr. Come può un’ amministrazione comunale senza né personale, né strumenti ( mancano addirittura i toner per le stampanti) organizzare gli interventi del Pnrr ed essere capace di gestire gli impegni che attendono la città? Non si tratta di piangerie. Siamo di fronte a esigenze concrete e oggettive per far funzionare la terza città più grande d’Italia. Bisogna trovare una soluzione non si può attendere qualcosa che cada dal cielo.

Se il Governo non mette Napoli in condizione di lavorare fa un clamoroso autogol, facendo venire meno anche quelle che sono le intese programmatiche. Senza contare, poi, che rischiamo un effetto domino drammatico con ripercussioni per l’intero Mezzogiorno e il sistema paese”.