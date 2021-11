Quarto, Capuozzo: “Girandola di cambi in Consiglio comunale, mentre la città annaspa su tutti i fronti”

105 Visite

Mentre la città di Quarto sprofonda sempre più nel baratro, l’amministrazione Sabino continua a giocare a scacchi.

In pochi giorni le consigliere comunali Angela Sannino, Marina Migliaccio e Marianna Fiorentino passano dal loro gruppo di appartenenza, Movimento Flegreo, prima al Gruppo Misto e poi ai Democratici in Cammino.

I consiglieri Gennaro Esposito, Imma Carandente Tarraglia e Jenny Goliuso invece passano dal Gruppo Democratici in Cammino al Gruppo Arcobaleno, almeno per il momento.

Giochi politici per spartirsi potere tra i banchi della giunta e chissà cos’altro, mentre noi cittadini ci troviamo abbandonati al nostro tragico destino.

La nostra città lotta ogni giorno con i disagi e difficoltà quotidiane.

Ci troviamo a fronteggiare strade distrutte, allagamenti alle prime piogge, illuminazione pubblica quasi inesistente, dissesto ecologico e finanziario.

Continue deliberazioni a costruire palazzi e di PUA che sostituiscono un PUC ormai celato da anni.

Per questi amministratori invece la preoccupazione maggiore è quella di sistemarsi le poltrone.

Impegnati continuamente con la loro partita interna, dove si vede un sindaco abile giocoliere politico, che con i suoi giochi di prestigio sta facendo affondare sempre la nostra Quarto nel buio più profondo, illuminando solo la Fescina e niente più.

Rosa Capuozzo













