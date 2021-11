Napoli, si presenta la “Buona Destra”. Successo di pubblico in occasione della conferenza stampa di presentazione

83 Visite

Si presenta la “Buona Destra”. Grande successo di pubblico in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo partito ideato da Filippo Rossi. La “Buona Destra” si è presentata ufficialmente a Napoli. Nella suggestiva cornice del Bistrot Letterario “Il Tempo del vino e delle rose ” di Piazza Dante, sabato 20 novembre scorso, il leader nazionale Filippo Rossi ha tracciato la linea politica del neonato movimento che, da destra, si pone come forza moderata, liberale ed europeista, contro ogni forma di populismo e sovranismo. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’associazione “Rinascimento Campano” Alberto D’Erasmo che si è soffermato sull’attuale scenario politico partenopeo, evidenziando grande preoccupazione per l’alta percentuale di astensionismo registratasi in occasione delle ultime elezioni comunali: “a Napoli più del 50% dei cittadini non è andata a votare” – ha affermato D’Erasmo – “e una forza politica responsabile non può non partire da questo dato di forte disaffezione nei confronti delle Istituzioni. È allora prioritario presentare una proposta politica di qualità, in grado di coinvolgere tutti i napoletani e far uscire la città dallo stato di torpore in cui è piombata”. Ma quali sono le emergenze cittadine? D’Erasmo su questo non ha dubbi ” Mobilità, Gestione dei rifiuti, qualità della vita nel Centro storico ed in periferia e Turismo. Agendo su queste quattro leve sarà possibile rimettere in moto l’economia napoletana. Per questo nei prossimi giorni presenteremo agli assessori al ramo le proposte della Buona Destra e chiederemo una discussione monotematica in consiglio comunale “. Il tema del lavoro è stato invece affrontato dall’avvocato Massimiliano Sammarco, responsabile nazionale del dipartimento economico del partito: ” A Napoli si sta consumando l’ennesimo dramma del lavoro rappresentato dalla vicenda Wirlpool ” – ha dichiarato Sammarco” – ” la delocalizzazione dell’azienda rischia di dare un duro colpo alla già debole economica della Campania”. Eppure – secondo Sammarco – una soluzione sarebbe a portata di mano e si chiama ZES: ” Bisogna attivare le Zone Economiche Speciali, per incentivare la Whirlpool a non chiudere gli stabilimenti produttivi a Napoli e salvaguardare tanti posti di lavoro . Su questo tema coinvolgeremo i sindacati, per trovare a stretto giro una soluzione che tuteli gli incolpevoli lavoratori”. Il dibattito ha registrato la massiccia presenza di pubblico, che ha ascoltato con grande attenzione la proposta politica di rilancio del paese tracciata da Filippo Rossi. A Napoli ed in Campania sono tanti i Comitati della “Buona Destra ” nati negli ultimi mesi ed il numero è destinato a crescere nell’immediato futuro.

G.B.













