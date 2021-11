Marano, disastro Santa Maria a Pigno: 22 famiglie intrappolate nella strada da anni oggetto di dispute. Il video

97 Visite

Ventidue famiglie sono bloccate, a causa delle disastrose condizioni del manto stradale, in via Santa Maria a Pigno, a ridosso del cimitero di Vallesana. La zona è interessata da tempo a un lavoro per la realizzazione di fogne, ma si attendono step successivi per la realizzazione del tappetino di asfalto. Nel frattempo la strada è collassata in più punti. Molte famiglie non hanno potuto portare i loro figli a scuola. Alcuni residenti sono dovuti scendere a piedi per l’impossibilità ad utilizzare le proprie autovetture. L’ufficio tecnico avrebbe riferito che i lavori saranno eseguiti, almeno di carattere temporaneo, non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Ma i cittadini chiedono interventi immediati.













