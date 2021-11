Napoli, quartiere San Carlo all’Arena: carabinieri arrestano giovane pusher

249 Visite

Ieri sera nel quartiere san carlo arena i Carabinieri della Compagnia del Vomero hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ciro angrisano, 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio perlustrativo all’interno del quartiere napoletano – hanno fermato il 19enne in via nicolardi mentre a bordo della sua auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana suddivisa in dosi e 9 grammi di hashish già pronta per la vendita. La droga era nascosta nel veicolo, nelle tasche ed anche nelle mutande di angrisano. La perquisizione è stata estesa presso l’abitazione del ragazzo e lì è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante, ritenuta provento del reato, di 330 euro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio













