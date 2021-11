Alto impatto a Secondigliano, controlli e sanzioni

130 Visite

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto dei Nibbio ell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 89 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, controllati 44 veicoli, di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 11 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancato uso delle cinture di sicurezza e divieto di sosta.

Inoltre, gli operatori hanno controllato una sala scommesse in via Monte San Michele dove hanno identificato 6 avventori che sono stati sanzionati poiché privi della prescritta certificazione verde (c.d. green pass) ed altresì è stato sanzionato il gestore per aver consentito l’accesso all’interno dell’attività omettendo la verifica del possesso del “green pass”.

Infine, all’interno del locale, i poliziotti hanno sequestrato una slot machine priva di autorizzazione sanzionando il gestore per 1000 euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS