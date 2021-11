Pepe (Azzurri per Napoli): «Serve risolvere i problemi simultaneamente. Gruppo costituito grazie ad Italia Viva»

72 Visite

Napoli, 13 novembre – Ieri alla prima seduta del Consiglio Comunale dell’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi si è costituito il gruppo consiliare “Azzurri-Noi Sud-Napoli Viva”. La costituzione del gruppo, composto da soli due consiglieri, Massimo Pepe (ex Forza Italia) e Anna Maria Maisto (di Italia Viva e moglie dell’ex consigliere comunale Gabriele Mundo), è stata possibile grazie all’affiliazione con il gruppo parlamentare nazionale di Italia Viva. Come spiega lo stesso Pepe in questa intervista.













