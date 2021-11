A Mugnano si inaugurano le panchine viola della gentilezza

243 Visite

MUGNANO – Giornata Mondiale della Gentilezza, l’Amministrazione Sarnataro inaugura due panchine viola. L’iniziativa è in collaborazione con il Comitato Genitori Scuole di Mugnano e con il contributo dell’associazione Libera. L’appuntamento è per domani alle ore 11 in piazza Municipio dove sarà inaugurata una prima panchina in memoria di Alberto Vallefuoco, cittadino gentile. La seconda, installata in via Quasimodo, sarà invece inaugurata alle ore 12. “Come Amministrazione abbiamo aderito al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” – spiega la presidente della Commissione Pari Opportunità Daniela Puzone – Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Commissione che presiedo, perché educare alla gentilezza significa fornire ai giovani anche uno strumento di contrasto alla violenza di genere”. Le panchine sono state donate da imprenditori del territorio. “Con queste panchine viola, colore della gentilezza, vogliamo lanciare un segnale dei valori in cui crede e per cui lotta quest’amministrazione – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – Sono esempi tangibili che, oltre ad abbellire l’arredo urbano, dimostrano quanto sia importante per la nostra crescita e il nostro benessere essere gentili nei confronti delle persone che ci circondano”.













