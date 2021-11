Marano, ordinanza chiusura scuole. “L’errore commesso da alcuni dirigenti scolastici”

128 Visite

In queste ore con la sospensione di tutte le attività in presenza delle scuole sul territorio di Marano per allerta meteo alcuni Dirigenti Scolastici hanno preteso la presenza per oggi del personale collaboratori scolastici e personale di segreteria violando palesemente l’articolo 1256 del c. c che recita: l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Per cui un lavoratore nel caso specifico della scuola durante la chiusura della stessa dovuta ad allerta meteo, o altro evento che mette a rischio l’incolumità dei lavoratori, non deve recuperare e non deve recarsi al lavoro. Il volere la presenza sul posto di lavoro dei dipendenti durante la sospensione della presenza sul posto di lavoro, in caso di infortunio del lavoratore dovute a causa dell ‘evento metereologico ne verrebbe chiamato in causa sarebbe il Dirigente Scolastico, per aver violato il decreto che ordina la chiusura della scuola, e l’ articolo 1256 del c. c. A innescare la confusione e la non ottemperanza delle norme é stata l’ordinanza di sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole del territorio di Marano, che in un passo recitava : “resta consentita la DAD”. Ma Commissari prefettizi non hanno alcun potere nell’indicare la didattica da attuare da una istituzione scolastica, anche perché la DAD per normativa nasce per la sola emergenza sanitaria (Covid) e non può essere applicabile ad altre emergenze. Mi auguro che da parte dei Dirigenti sia stato uno svarione che non si ripeta più.

