SANITÀ, DE LUCA: CAMPANIA PRIMA IN ITALIA PER VELOCITÀ NEI PAGAMENTI

L’ultimo Report di Farmindustria ha confermato che la Campania è la prima Regione d’Italia nei tempi di pagamento per le forniture delle aziende farmaceutiche: a fronte di una media nazionale di 43 giorni, la Campania paga in soli 15 giorni, considerando il terzo trimestre dell’anno in corso, mentre a fronte di una media nazionale di 47 giorni sulla base degli ultimi quattro trimestri, la Campania paga a 17 giorni, meno della metà dei tempi di Regioni considerate virtuose.