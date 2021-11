Appello dal Vomero: le griglie soffocano gli alberi. Subito un monitoraggio da parte degli uffici competenti  

86 Visite

Un nuovo pressante appello viene lanciato da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione, per la salvaguardia delle alberature stradali, principalmente platani, che adornano strade e piazze del quartiere Vomero.

” Purtroppo – sottolinea Capodanno – molte di queste essenze, anche perché afflitte da malattie, come il cancro colorato, e infestate dal tingide, sono state nel tempo abbattute al punto che non si contano più le fonti rimaste vuote, dal momento che gli alberi eliminati non vengono sostituiti con nuove essenze “.

” Adesso però si sta presentando un nuovo problema – puntualizza Capodanno -. In diversi casi si è osservato che le griglie di ghisa, messe nelle fonti a protezione degli alberi, li stanno soffocando “.

“Lo scopo di queste griglie – spiega Capodanno – è notoriamente quello di contenere e indirizzare la crescita delle radici delle alberature, preservando il manto stradale e a tutelando il passaggio dei pedoni. Invece, con la crescita del tronco, si sta realizzando una vera e propria strozzatura delle piante, con conseguenze che potrebbero riversarsi sulla vita stessa delle alberature interessate “.

Capodanno chiede agli uffici competenti di effettuare un monitoraggio sulle alberature stradali del Vomero, adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare le problematiche evidenziate, anche attraverso la rimozione e la sostituzione delle griglie che dovessero risultare non più compatibili con la crescita degli alberi.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti