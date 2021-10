Beni confiscati a Marano, approvato il progetto per il restyling di una villa di via Del Mare

623 Visite

Beni confiscati a Marano, via libera alla determina che consentirà di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in un immobile di via Del Mare, parco Delle Rondini, sottratto al clan Polverino. Del bene in questione – confiscato nel 2012 – se ne parla ormai da molti anni. All’interno di esso dovrà sorgere una casa famiglia. I fondi per gli interventi saranno garantiti dalla Regione nel caso in cui il progetto dovesse essere approvato. Un anno fa un analogo progetto fu respinto dalla Regione. Ora il Comune ci riprova.













