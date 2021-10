Accoltellarono donna a Marano dopo lite per un parcheggio, convalidato l’arresto dei tre aggressori

586 Visite

Sono stati convalidati gli arresti delle tre persone, padre, madre e figlio minore, che quattro giorni fa, in via Campana, accoltellarono una 34 enne per futili motivi. Il gip ha dunque convalidato la misura già disposta in un primo momento. La donna ferita è stata dimessa due giorni fa dall’ospedale di Pozzuoli. I medici hanno suturato le ferite provocate da alcune coltellate scagliate da una delle tre persone arrestate con l’accusa di tentato omicidio.













