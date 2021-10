Partorisce con il Covid, gravi mamma non vaccinata e i 2 gemelli nati prematuri

108 Visite

A Napoli una donna ha scelto di partorire nonostante fosse positiva al Coronavirus: la madre è ora in rianimazione insieme ai due gemelli e sono tutti e tre in pericolo di vita.

Gravissime le condizioni di una donna e dei suoi due gemelli appena partoriti. La 31enne e neo mamma non si era vaccinata ed è risultata positiva al Covid poco prima di essere ricoverata per il travaglio. Nonostante le complicazione è riuscita a partorire – dando alla luce due gemelli – ma entrambi sono nati prematuramente da parto cesareo e pesano meno di mille grammi. La donna è finita immediatamente in rianimazione ed ora tutti e tre sono in pericolo di vita, con i medici che stanno tentando l’impossibile per salvarli.













