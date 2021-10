Elezioni, centrodestra sconfitto. Salvini: “Nostro obiettivo sono le Politiche”

64 Visite

Il centrodestra incassa una delle sconfitte più clamorose della storia. Partito sfavorito in alcune città, ha perso anche a Roma e a Milano. L’unica rimasta è Trieste, dove il centrodestra ha vinto senza molte difficoltà.

La reazione di Salvini (Lega):

“Passiamo da 8 a 10: al momento il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa, prima dei ballottaggi. Questo è il dato che abbiamo finora, poi ovviamente avremmo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione“, è stato il commento del leader della Lega, Matteo Salvini. “Lo zerovirgola in più o in meno in questo momento non mi preoccupa, il nostro obiettivo è vincere le Politiche tra un anno e per questo ci stiamo organizzando in Calabria e in tutta Italia“, ha aggiunto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS