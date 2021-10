Mugnano, Sacro Cuore: questa sera lo spettacolo di Rosalia Porcaro

92 Visite

MUGNANO – Tutto pronto per lo spettacolo di Rosalia Porcaro, che si terrà questa sera nel parcheggio dei nuovi uffici comunali di Palazzo Maturo in occasione dei Festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù. L’appuntamento, nell’area che si trova tra la posta di via San Lorenzo e via Mercato, è alle ore 20 e 30. E’ consigliabile, come sempre, la prenotazione chiamando il 3669382520. Nel corso dello spettacolo, dal nome “Semp’ ess”, l’attrice si trasforma in vari personaggi femminili di tante età diverse: tutte donne che combattono e cambiano il loro destino grazie al coraggio. “Siamo orgogliosi di ospitare questa sera nella nostra città un personaggio del calibro della Porcaro, che ha una grande ironia e comicità. Un nuovo spettacolo, completamente gratuito e di qualità. Con le iniziative di questa sera e di domani torniamo, inoltre, ad accendere i riflettori su tematiche importanti quali la violenza sulle donne. Vi aspettiamo numerosi”.













