Green pass e lavoro in nero, boom di sanzioni a Napoli

194 Visite

Controllo del territorio anche nei quartieri di Vomero e Chiaiano, dove i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le zone più frequentate. 141 le persone identificate, 23 i veicoli controllati.

Ancora metal detector davanti alle stazioni della metro per disarmare i giovani che affollano la movida: 2 quelli denunciati per porto abusivo di coltello. Uno dei due nascondeva un pugnale a farfalla nella manica della camicia, pronto all’uso.

4 i parcheggiatori abusivi denunciati.

L’attenzione dei Carabinieri è stata massima per il rispetto della normativa anti-contagio.

Per 5 locali è scattata la sanzione per aver venduto bevande alcoliche dopo le 22 e per non aver verificato il green pass ai clienti.

Grazie alla preziosa collaborazione dei militari del NAS di Napoli, sono state sospese 3 attività commerciali, in attesa di provvedimenti prefettizi.

Si tratta del titolare di una pizzeria di Chiaiano, denunciato per aver dato lavoro “in nero” a 2 persone. Stessa questione per una pizzeria di Marianella: 3 i lavoratori “in nero”.

Al Vomero, invece, il titolare di un pub è stato sorpreso con 2,4 grammi di marijuana. Anche lui risponderà penalmente per aver dato lavoro a 2 persone senza alcun contratto.

18 i giovani sorpresi con sostanze stupefacenti per uso personale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS