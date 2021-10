Insigne-Napoli, la fumata è ancora nera

In caso di mancata fumata bianca per il rinnovo, Inter e Manchester United sarebbero pronte ad affondare il colpo per Insigne. Entrambe molto allettate dall’idea di dovergli pagare solo lo stipendio e non il prezzo del cartellino, ingaggiandolo appunto in estate a parametro zero. I nerazzurri ci avevano provato già in estate, mentre gli inglesi godono della curiosità del diretto interessato che non ha mai nascosto il desiderio di provare un’esperienza in Premier League. Presto scopriremo il futuro del capitano del Napoli, sempre più vicino all’addio ai suoi colori.