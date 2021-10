Agguato a Secondigliano, Giuseppe ucciso con 10 colpi di pistola

63 Visite

Notte di sangue a Secondigliano, dove si continua a sparare e a morire. A perdere al vita Luigi Giuseppe Fiorillo, 19enne con alcuni precedenti. Secondo la prima ricostruzione l’agguato sarebbe avvenuto intorno alla mezzanotte, all’esterno di un circoletto di via cupa vicinale dell’Arco, nel quartiere di Secondigliano. Fiorillo è stato attinto da almeno 10 colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola semi-automatica calibro 7.65, sparati dal commando killer: i proiettili lo avrebbero raggiunto all’altezza dell’addome da distanza ravvicinata. Il 19enne è indicato dagli investigatori come vicino agli ambienti criminali del clan Di Lauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, purtroppo vani, e gli agenti della Squadra mobile di Napoli per i primi rilievi e avviare le indagini.













