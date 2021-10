Sanità, Ficco (Saues): “Bene manifestazione medici convenzionati 118 sotto palazzo Chigi su passaggio alla dipendenza”

98 Visite

“Consegnate le relazioni dei referenti regionali Saues al governo, attendiamo risposte”. Così Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria 118 a margine della manifestazione sindacale svoltasi a Roma sotto la sede del Governo in piazza Montecitorio, “l’occasione – sottolinea Ficco – per ribadire la stringente necessità di un provvedimento d’urgenza che consenta il passaggio dei medici convenzionati del 118 alla dipendenza delle Asl. Questo, soprattutto per scongiurare un esodo, purtroppo oramai già in corso verso altri servizi meno rischiosi e meglio remunerati, che finirebbe per mettere definitivamente in ginocchio l’intero sistema dell’emergenza territoriale e dei pronto soccorso”:

“Nei prossimi giorni – annuncia il presidente del Saues – avvieremo diverse iniziative per sensibilizzare quelle organizzazioni sindacali che, nonostante il via libera della Conferenza Stato-Regioni, il sostegno della maggior parte delle forze politiche parlamentari e un ordine del giorno fatto proprio dal Governo a luglio scorso, non ritengono che il riordino del servizio di emergenza territoriale-118 sia una priorità”.













