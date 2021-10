Da Napoli a Qualiano con un’auto rubata ma il gps avverte i carabinieri: arrestati due uomini

189 Visite

Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano e della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per furto aggravato di auto due persone di 30 e 47 anni, rispettivamente residenti a Castel Volturno e Mondragone. Sono entrambi noti alle forze dell’ordine.

I 2, alle prime ore dell’alba, hanno rubato un’auto parcheggiata in via Arenaccia nel comune di Napoli.

Grazie alla segnalazione inviata dalla società di gestione dell’antifurto satellitare, i militari sono riusciti ad intercettare l’auto rubata. I 2 stavano percorrendo le strade del centro di Qualiano e dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. Hanno tentato la fuga a piedi nei campi ma i Carabinieri li hanno bloccati.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre i due ladri sono stati direttamente portati al Tribunale di Napoli Nord per l’udienza direttissima. Sequestrati gli attrezzi atti allo scasso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS