Comunali, Varriale (Moderati): “Laboratori Napoli, quanto fatto nel capoluogo partenopeo sarà un modello per tutta Italia”

“E’ stata una campagna elettorale entusiasmante in un momento particolare e fondamentale per la città. A Napoli siamo orgogliosi e onorati di essere parte di questa coalizione che verte su una figura di spessore come Gaetano Manfredi. Lui ha avuto la capacità di unire le forze del centro, della sinistra e del Movimento 5 Stelle. Una mossa politica unica. E pensare che era stato additato dagli avversari come un ‘non politico’. Altrochè…Ora abbiamo una coalizione unica in Italia, che dà vita ad un vero e proprio “Laboratorio Napoli”. Come Moderati abbiamo avvertito una grande fiducia da parte degli elettori per la nostra lista che, dopo il buon risultato delle regionali, si è presentata nel capoluogo e in altri comuni della Campania – come Arzano – credendo nella politica del futuro, quella che avvicina davvero le Istituzioni ai cittadini.

Dopo la vittoria di queste elezioni, quanto fatto a Napoli sarà un modello politico per un nuovo scenario nazionale.

Ringrazio tutta la squadra che ha svolto un lavoro eccezionale nella presentazione delle liste e auguro un in bocca al lupo a tutti i nostri candidati”.













