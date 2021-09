“Fondamentale il ruolo dei rappresentanti di lista”, il post di Bassolino

62 Visite

“A Napoli ci sono quasi 900 seggi elettorali. È necessario il massimo impegno per garantire lo svolgimento di elezioni regolari e corrette. Un compito che spetta in primo luogo a presidenti e scrutatori dei seggi, con il coordinamento di Comune e Prefettura.

Sono convinto che tutto procederà in modo ordinato e senza contestazioni. In questa occasione è fondamentale il ruolo dei rappresentanti di lista che hanno il compito di vigilare, prevenire e scongiurare eventuali irregolarità durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio.

C’è, quindi, bisogno dell’impegno di tantissimi volontari.

Rivolgo un appello a coloro che condividono e vorranno condividere la nostra battaglia a rendersi disponibili, il 3 e 4 ottobre prossimi, a svolgere l’importante funzione di rappresentante di lista.

Grazie di cuore” così Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli, poco fa in un post sulla sua pagina Facebook.

https://www.facebook.com/1018973434835820/posts/4491646620901800/?d=n













