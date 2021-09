Una delegazione del Movimento dei disoccupati incontra Antonio Bassolino

69 Visite

Una delegazione del Movimento dei disoccupati 7 Novembre ha incontrato oggi Antonio Bassolino. La delegazione ha illustrato lo stato della vertenza a seguito dell’attività di volontariato svolta dai disoccupati sull’intera fascia litorale, che ha visto l’attenzione impegnata – anche a seguito di un ampio comunicato di sostegno dello stesso Bassolino – di tutti i candidati a sindaco. I disoccupati – informa Bassolino – mi hanno riferito di altri incontri svolti e soprattutto del prossimo incontro che avranno con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L’auspicio – ha concluso Bassolino – è che il percorso già avviato, con l’impegno diretto della Prefettura, nei prossimi giorni, possa coinvolgere fattivamente la Regione e il Governo nazionale e che il Comune possa presto svolgere il ruolo che gli compete. Formazione e lavoro sono questione essenziale in una realtà come la nostra e – anche in previsione degli investimenti previsti dal Pnrr nel campo ambientale, sarà necessaria, come auspicato anche dalla maturità del Movimento, la più ampia collaborazione tra tutte le istituzioni.













