San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga. Arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via degli Ortolani un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in via dei Reggiolari mentre era al telefono con un “cliente” a cui avrebbe dovuto consegnare della sostanza stupefacente e l’hanno trovato in possesso di due involucri con 2,4 grammi circa di marijuana e 100 euro.

Infine, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dello spacciatore dove hanno rinvenuto un involucro con un grammo circa della stessa sostanza.

Emanuele Pariota, 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché sanzionato per mancata copertura assicurativa e per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.













