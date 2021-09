Napoli, donata bici elettrica al rider aggredito a Fuorigrotta

145 Visite

“Vincenzo, il rider aggredito all’esterno del Mc Donald’s di Fuorigrotta da un gruppo di ragazzini in seguito a un diverbio, ha ricevuto in dono una bicicletta elettrica con pedalata assistita per tornare a effettuare le consegne. Ancora una volta la macchina della solidarietà ha funzionato, grazie a chi ha avuto la prontezza di filmare e denunciare l’accaduto. Prova evidente dell’importanza di non girare la faccia dall’altra parte quando si tratta di segnalare episodi gravi. Grazie a quel video sono stati identificati i protagonisti del pestaggio e alcuni degli aggressori si sono scusati e si sono andati a costituire. Adesso Vincenzo potrà tornare al suo lavoro di rider con una nuova bici. Auguriamo a lui e a tutti i suoi colleghi di poter continuare a svolgere questo lavoro in sicurezza anche se bisogna mantenere alta la guardia poiché, purtroppo, i rider continuano a essere uno dei bersagli preferiti di delinquenti e teppisti”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.

