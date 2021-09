Meeting dei candidati Moderati con la partecipazione di Manfredi e Bonavitacola presso villa Domi lunedì 27 settembre

174 Visite

Moderati con Manfredi: “Le nostre idee per Napoli”. Lunedì 27 settembre, alle ore 17:00 presso Villa Domi, meeting dei Moderati in vista delle prossime elezioni comunali. Saranno presenti i candidati al Consiglio comunale di Napoli e alle Municipalità. Previsti gli interventi del Segretario dei Moderati in Campania, Vincenzo Varriale, del Consigliere regionale Pasquale Di Fenza e del Vicepresidente della Regione

Fulvio Bonavitacola. L’evento sarà concluso dal candidato a Sindaco, Gaetano Manfredi.













