Napoli, 22 settembre– In occasione della presentazione del suo ultimo libro “Terra Nostra, la cura e la politica“, abbiamo intervistato Antonio Bassolino, già presidente della Regione Campania e sindaco di Napoli per ben due volte, oggi di nuovo in corsa per Palazzo San Giacomo da civico indipendente. Ovviamente di sinistra.













