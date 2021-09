Napoli United, primo Ko della stagione. I verdi sconfitti a Maddaloni

134 Visite

Primo KO della stagione per il Napoli United di Diego Maradona junior. La compagine multietnica cade (2-0) sul campo della Maddalonese. Per i padroni di casa la doppietta è di Guglielmo, protagonista assoluto della prima frazione di gioco. Primo tempo a senso unico: la Maddalonese, nelle cui fila gioca l’ex Napoli e Udinese Dino Fava, ha in mano il pallino del gioco. I verdi di Diego Maradona Junior potrebbero capitolare in altre occasioni, ma è bravo il portiere Giordano ad opporsi agli avanti casertani. La girandola di cambi non sortisce gli effetti sperati. Il Napoli United paga per gli errori in fase difensiva e per la scarsa concretezza in attacco, dove Navarrete è l’unico a guadagnarsi la sufficienza.













