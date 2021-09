Marano e il dramma acqua. L’ufficio tecnico: “Guasto riparato, oggi dovrebbe tornare tutto alla normalità”

322 Visite

Il guasto all’impianto idrico comunale è stato riparato e oggi, salvo sorprese, l’acqua dovrebbe tornare regolarmente nelle case di tutti i maranesi e anche nei locali della scuola della Cesina. E’ questa la comunicazione fornita dai responsabili dell’ufficio tecnico comunale. “Le vasche si sono riempite e non dovrebbero esserci problemi di sorta – spiegano dall’ufficio di via Nuvoletta – La situazione è ad ogni modo insostenibile poiché non possiamo più andare avanti con interventi tampone. La speranza è che l’acqua giunga a tutti e non vi siano eventi strani, come la diminuzione di portata derivante dall’acquedotto regionale o allacci abusivi, che possano determinare ulteriori problemi”.

Poco fa l’ultimo aggiornamento: ripristinata l’erogazione anche alla scuola di via Cesina. A scuola si tornerà verosimilmente lunedì o martedì. Anche oggi, dunque, Didattica a distanza.













