Comunali Napoli, Manfredi: “Solidarietà a Maresca per le minacce social”

“Solidarietà a Catello Maresca per le minacce ricevute sulla propria pagina social. La campagna elettorale non deve essere inquinata da un clima di odio, violenza e insulti che esulano dal merito delle proposte programmatiche: lo abbiamo sottolineato dal primo momento ed abbiamo infatti convintamente sottoscritto l’appello della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio”. Così il candidato sindaco di centrosinistra, M5S e forze civiche Gaetano Manfredi.













