Massa Lubrense, coltiva marijuana nel giardino: denunciato 22enne

Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato controlli nel Comune di Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, controllati 17 autoveicoli, 8 motoveicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancanza dei documenti di circolazione e per aver cambiato corsia di marcia senza la dovuta segnalazione.

Stamattina, inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via II Traversa Pigna a Massa Lubrense e, nel terreno adiacente, hanno trovato una pianta di cannabis alta circa 2 metri del peso di 2,5 kg circa che è stata sequestrata.

L’uomo, un 22enne di Massa Lubrense, è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.













