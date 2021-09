Politiche sociali, Sabino incontra i commissari prefettizi del Comune di Marano

153 Visite

Il Sindaco di Quarto Antonio Sabino, accompagnato dall’assessore alle Politiche sociali Angela Di Francesco ha incontrato questa mattina nella sede del Comune di Marano la Commissione prefettizia straordinaria incaricata della gestione amministrativa dell’Ente. Al centro dell’incontro innanzitutto i temi legati alla gestione comune delle attività dell’Ambito Sociale di Zona per le politiche sociali. “Ringraziamo i Commissari per il proficuo e operativo confronto su tematiche delicate e importanti per le popolazioni dei nostri territori- dichiara il Sindaco Sabino – e con estrema soddisfazione registriamo la piena convergenza e sinergia istituzionale su tutto quanto discusso tra l’amministrazione comunale di Quarto e la amministrazione commissariale di Marano. A questo incontro ne seguiranno altri nelle prossime settimane al fine di ottimizzare i servizi gestiti in comune dai nostri due Enti”.

Antonio Sabino sindaco di Quarto.













