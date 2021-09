ULTIM’ORA- Napoli al voto. Tegola sulla Lega: la commissione prefettizia esclude la lista Prima Napoli

196 Visite

Napoli, 8 settembre– La commissione elettorale prefettizia ha notificato l’esclusione della lista della Lega, Prima Napoli, dalla competizione elettorale delle amministrative di Napoli. La ricusazione delle lista, avvenuta a causa di un ritardo nella consegna delle liste all’ufficio elettorale del Parco Quadrifoglio a Soccavo, è valida sia per la lista al Comune che sulle dieci Municipalità. Da fonti Lega fanno sapere che già è stato presentato il ricorso al Tar, per cui si dicono fiduciosi. Si è in attesa di comunicazioni ufficiali del partito.













