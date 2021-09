MONTI LATTARI: carabinieri scoprono piantagione di cannabis. 110 le piante oltre i 3 metri, E ancora due arresti per droga e resistenza

74 Visite

Duro colpo alla produzione e al traffico di droga nell’area stabiese. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno localizzato e distrutto a Pimonte una piantagione di cannabis con oltre 110 piante di altezza media superiore ai 3 metri. Una foresta in miniatura scovata ancora una volta tra la folta vegetazione dei Monti Lattari grazie alle instancabili attività di monitoraggio del territorio messo in atto dai Carabinieri.

Ancora a Gragnano, questa notte, i militari della locale stazione hanno arrestato un 32enne del posto e un 30enne di Piemonte per detenzione di droga a fini spaccio, violenza e resistenza a p.u.

Controllati a bordo di un grosso scooter, sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina nei pantaloni.

Per sfuggire al controllo hanno aggredito i carabinieri a calci e pugni e poi tentato la fuga.

Raggiunti, sono stati arrestati e ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio.













